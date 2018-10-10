Alihan Aydınlıoğlu Dim TV'de

YENİ single çalışması "Bir Var Bir Yok" adlı şarkısı ile müzik listelerini kasıp kavuran Alihan Aydınlıoğlu, Günaydın Alanya'nın yarınki canlı bağlantı konuğu olacak. Bestesi kendisine ait olan, Kınay Production-Starlight etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini alan "Bir Var Bir Yok" adlı şarkısını da yayında seslendirecek olan Alihan Aydınlıoğlu, müzikseverlerin kulaklarının pasını silecek. Aydınlıoğlu, 12 Ekim Cuma (yarın) saat 09.00'da Dim TV ekranlarında olacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 16:13