Ali Baba'da renkli akşam

Türkü denilince ilk akla gelen mekanlardan olan Ali Baba Türkü Bar, haftasonunda yine tıklım tıklımdı

Ali Baba'da renkli akşam
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HAFTANIN stres ve yorgunluğunu atmak isteyenler, hem türkü dinlediler hem de eğlencenin tadını çıkardılar. İşletmede sahne alan Ömer Dolekes, söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle Ali Baba müdavimlerini coşturdu. Geç saatlere kadar devam eden renkli eğlence görülmeye değerdi. 
 

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 17:17
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