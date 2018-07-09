HAFTANIN stres ve yorgunluğunu atmak isteyenler, hem türkü dinlediler hem de eğlencenin tadını çıkardılar. İşletmede sahne alan Ömer Dolekes, söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle Ali Baba müdavimlerini coşturdu. Geç saatlere kadar devam eden renkli eğlence görülmeye değerdi.
Ali Baba'da renkli akşam
Türkü denilince ilk akla gelen mekanlardan olan Ali Baba Türkü Bar, haftasonunda yine tıklım tıklımdı
HAFTANIN stres ve yorgunluğunu atmak isteyenler, hem türkü dinlediler hem de eğlencenin tadını çıkardılar. İşletmede sahne alan Ömer Dolekes, söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle Ali Baba müdavimlerini coşturdu. Geç saatlere kadar devam eden renkli eğlence görülmeye değerdi.
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