Alanyum'da renkli gün

ALANYA Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi, Hakan Nogay Sanat Merkezi ve Alanyum AVM ortaklığında yapılan Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği son derece renkli geçti. Programda bir araya gelen çocuklar, hep birlikte resimler çizdikten sonra yüz boyama çalışmaları yaptırdılar. Hakan Nogay Sanat Merkezi'nin desteğiyle müzik sunumu gerçekleştiren yetenekli çocuklar ise etkinliğe farklı bir anlam kattı. Alanyum AVM Genel Müdürü Ahmet Paşaoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Fatma Çelik ve Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önem ve bilincine vurgu yaptı. Etkinlik sonda Ahmet Paşaoğlu tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.