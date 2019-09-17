Alanyum aşure dağıttı
Alanya'nın ilk alışveriş merkezi olan Alanyum AVM, her yıl geleneksel olarak yaptığı aşure etkinliğine bu yıl bir yenisini daha ekledi.
PORTAKAL 17.09.2019, 16:24
MÜBAREK Muharrem ayı dolayısı ile bu yıl 3. kez düzenlenen etkinliğine katılım oldukça yüksekti. İlk ikramı Alanyum AVM Genel Müdür Yardımcısı Fatma Çelik yaptı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler aşure ikramından dolayı yetkililere teşekkür etti. Alanyum AVM yönetimi, "Hayatın tadı paylaştıkça artar. Aşure Günü'nün bereketi ve güzelliği hepimizin olsun" diyerek barış ve dostluk mesajları verdiler.
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|4
|10
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|4
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|4
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|4
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|3
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|1
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