Alanyum aşure dağıttı

MÜBAREK Muharrem ayı dolayısı ile bu yıl 3. kez düzenlenen etkinliğine katılım oldukça yüksekti. İlk ikramı Alanyum AVM Genel Müdür Yardımcısı Fatma Çelik yaptı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler aşure ikramından dolayı yetkililere teşekkür etti. Alanyum AVM yönetimi, "Hayatın tadı paylaştıkça artar. Aşure Günü'nün bereketi ve güzelliği hepimizin olsun" diyerek barış ve dostluk mesajları verdiler.