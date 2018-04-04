 Alanya’nın güvenilir ve konforlu hamamı: Aqua

ALANYA’NIN Kestel Mahallesi’nde müşterilerine konforlu bir hizmetin kapılarını aralayan Aqua Hamam, güvenli ve hijyenik koşulları ile müşterilerin odak merkezlerinden birini oluşturuyor. Meslekte 20. yılını dolduran deneyimli işletmeci Tevfik Aslan yönetiminde hizmet veren Aqua, kesintisiz olarak yaz-kış Alanya halkına hizmet sunuyor.

HİJYENİK VE GÜVENİLİR BİR HİZMET ANLAYIŞI

Güvenilir ve hijyenik koşullarda konforlu bir hizmet anlayışını benimsediklerini ifade eden işletmeci Tevfik Aslan, "Müşterilerimize, cinsiyetlerine göre talepleri doğrultusunda ayrı zamanlarda hizmet verebiliyoruz. Program dağılımımız ve çalışanlarımızı da aynı şekilde bu hassasiyete uygun bir biçimde değerlendiriyoruz. Öcelikli olarak güvenilir bir hizmet anlayışını benimsiyor ve müşteri memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

'30 KİŞİYE KADAR ORGANİZASYONLARA AÇIĞIZ'

Bulunduğu yerde 1 yıldır hizmet veren Aqua Hamam, çatısı altında kalabalık gruplar için de organizasyonlar düzenlenebiliyor. Aynı anda 30 kişiye kadar hizmet verebildiklerini söyleyen Aslan, "Geniş ve konforlu yer kapasitemizle düğün hamamı, nişan hamamı, doğum günleri gibi çeşitli grup organizasyonları da düzenleyebiliyoruz. Bu anlamda dürüst bir hizmet ilkesini benimseyerek bu organizasyonlar için herhangi bir ek ücret talep etmeksizin tarife fiyatımız üzerinden değerlendirme yapıyoruz. İşletmemiz bünyesinde bir marketimiz ve bir cafemiz mevcut olmakla birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en ince ayrıntılara varana dek dikkat ediyor ve konfor sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.