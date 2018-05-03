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Alanyalılar şov yaptı

Alanya Off-Road Kulübü üyeleri, Kilis'te yapılan Zeytin Dalı 4. Off-Road Şenlikleri'nde izleyicilere görsel bir şov sundu

Alanyalılar şov yaptı

Alanya Off-Road Kulübü üyeleri, Kilis'te yapılan Zeytin Dalı 4. Off-Road Şenlikleri'nde izleyicilere görsel bir şov sundu

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:05
Alanyalılar şov yaptı
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TÜRKİYE'NİN çeşitli yerlerinde yapılan Off-Road etkinliklerine tam kadro olarak katılan Alanya Off-Road Kulübü üyeleri, Kilis'te bu yıl 4. kez düzenlenen Zeytin Dalı Off-Road Şenlikleri'nde de yerini aldı. 60 aracın katıldığı şenliklerde Alanya'yı 3 araçla Alanya Off-Road Kulübü Başkanı Hatip Mehmet Yılmaz, Adil Müftüoğlu, Mustafa Özel, Eren Özen, Mehmet Ali Çiftçioğlu ve Rafet Koçak temsil etti. Zorlu parkurlarda Mustafa Özel ve Mehmet Ali Çiftçioğlu ikilisi, rakiplerini hataya zorlayarak dereceye girmeyi başardı. Kilis Belediyesi tarafından kupa, madalya ve plakete layık görülen Mustafa Özel, "Her yarışımız zorlu geçiyor. Her zaman olduğu gibi bu yarışta da Alanya'mızı en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. Kulüp olarak bizde Alanya'da bir yarış yapmayı planlıyoruz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaOff-Road KulübüZeytin Dalı
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