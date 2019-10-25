Alanyalı Ozan Kuzey Kıbrıs'ı fethetti
Yavru vatan Kıbrıs'a çıkarma yapan Alanyalı Ozan Ali Ateş, katıldığı TV programlarında hem Alanya'yı tanıttı hem de bol bol türkü söyledi
ALANYA'NIN yetiştirdiği sanatçılardan olan Ozan Ali Ateş, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir dizi temaslarda bulundu. Çok sayıda TV ve radyo programına konuk olan Ozan Ali, katıldığı programlarda Alanya'nın tanıtımını yaptı ve kendi yazıp bestelediği türküleri söyledi. İlk olarak Kanal MRT'de Muhittin Yangın'ın Müzik Gezegeni programına konuk olan Ozan Ali, daha sonra sırasıyla Ada TV'de Fahriye Özayda'ya, yine Ada TV'de Veli Tavukçu'nun sunduğu Tavukçu Show'a, Genç TV'de Akın Zabit'in sunduğu Bir Tatlı Huzur programına, Kanal T'de Bahar Gökhan'a, Renklerin Tonu programına, Kıbrıs TV'de Orhan İsmailoğlu'na ve bestekar Cemal Özgürsel'e konuk olan Ozan Ali Ateş, "Alanya’mızı en iyi şekilde tanıtmaya çalıştım. Yavru vatanımız gerçekten de gezilip görülmesi gereken bir yer" dedi.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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