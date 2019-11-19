Alanyalı İkizler O Ses'e damga vurdu
TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin 14. bölümünde sahneye çıkan Alanyalı ikiz kardeşler sahne performanslarıyla 2 jüri üyesini döndürmeyi başardı
YARIŞMAYA Alanya'dan katılan Berk ve Burak Işık, sesleri kadar kıvırcık saçları ve sempatik davranışlarıyla da stüdyoda herkesin ilgi odağı oldu. Sahneye Athena'nın "Arsız Gönül" adlı şarkısı ile çıkan ikiz kardeşlere, jüri üyelerinden Seda Sayan ve Murat Boz döndü. Berk ve Burak kardeşler ise kendi aralarında yaptıkları istişarenin ardından Murat Boz'u seçti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okuyan ve O Ses Türkiye yarışmacısı olmaya hak kazanan ikizler, yarışmaya bundan sonra Murat Boz'un takımında devam edecekler. Öte yandan, yayın sırasında kırmızı odaya bağlanan Acun Ilıcalı ikizlerin annesi Sıdıka Nilgün Işık'la sohbet etti. Alanya Dr. Şahin-Birsel Biçer İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Sıdıka Nilgün Işık, stüdyodan okuluna, öğrencilerine ve tüm Alanya halkına selamlarını gönderdi.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:33
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6