Alanyalı İkizler O Ses'e damga vurdu 

YARIŞMAYA Alanya'dan katılan Berk ve Burak Işık, sesleri kadar kıvırcık saçları ve sempatik davranışlarıyla da stüdyoda herkesin ilgi odağı oldu. Sahneye Athena'nın "Arsız Gönül" adlı şarkısı ile çıkan ikiz kardeşlere, jüri üyelerinden Seda Sayan ve Murat Boz döndü. Berk ve Burak kardeşler ise kendi aralarında yaptıkları istişarenin ardından Murat Boz'u seçti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okuyan ve O Ses Türkiye yarışmacısı olmaya hak kazanan ikizler, yarışmaya bundan sonra Murat Boz'un takımında devam edecekler. Öte yandan, yayın sırasında kırmızı odaya bağlanan Acun Ilıcalı ikizlerin annesi Sıdıka Nilgün Işık'la sohbet etti. Alanya Dr. Şahin-Birsel Biçer İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Sıdıka Nilgün Işık, stüdyodan okuluna, öğrencilerine ve tüm Alanya halkına selamlarını gönderdi.