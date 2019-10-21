Alanya'dan MFÖ geçti

MAZHAR Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsünden oluşan ünlü müzik grubu MFÖ, dün gece Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser verdi. Çetin Sanat sahibi Çetin Çevik tarafından organize edilen dev konsere katılan 2 bini aşkın MFÖ hayranı, grubun dillere pelesenk olan şarkılarını hep birlikte söyledi. Sahneye oldukça hareketli bir şarkı olan "Ele Güne Karşı" ile çıkan Mazhar Fuat Özkan üçlüsü, daha konserin başında kalabalığı coşturdu.

KLASİKLERİ ARKA ARKAYA SÖYLEDİLER

Açık Hava Tiyatrosu'ndaki renkli atmosferde gerçekleşen konserde en popüler şarkılarını arka arkaya seslendiren MFÖ üyeleri, "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Güllerin İçinden", "19", "Aşkın Kenarından" ve "Yalnızlık Ömür Boyu" adlı eserlerini hayranları ile birlikte söylediler. Hareketli şarkılarda alkışlarla tempo tutan Alanyalı MFÖ hayranları, yaklaşık 1,5 saat süren konserde oldukça keyifli dakikalar yaşadılar.

USTA SANATÇILAR SEYİRCİYİ KIRMADI

Saat 21.15'de başlayan ve 1,5 saat süren konserde unutulmaz bir performans sergileyen MFÖ, konser sonunda hayranlarına sürpriz yaptı. Konserin ardından seyircilerin "Bir daha bir daha" diyerek tempo tutmasına kulak veren Mazhar, Fuat ve Özkan, sahneye tekrar çıkarak seyircilerin sahne önüne gelmelerini istedi. 1,5 saat ayakta kalmalarına rağmen iyi bir performansa imza atan grup üyeleri, ünlü eserleri "Sude" adlı şarkı ile konseri tamamladı. MFÖ'nün yaptığı bu jest, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

'ALANYA HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM'

Düzenlediği organizasyonlarla adından sıkça söz ettiren Çetin Sanat sahibi Çetin Çevik, MFÖ konserine ilgi gösteren Alanya halkına teşekkür etti. Kapalı gişe oynayan birçok tiyatro oyunu ve konserin organizasyonlarını başarıyla gerçekleştiren Çevik, "Alanya halkının keyif aldığı bir organizasyona daha imza attık. Amacımız en iyileri Alanyalılarla buluşturmak. Dev organizasyonlarımız bundan sonra da sürecek" dedi.