Alanya’da sanat ve tarih el ele verdi

Ceren Şahin

ÖYLE bir sabah hayal edin ki;

Sakin geçmesi arzulanan bir günün, dinlenmiş uyanılan sabahında, odamızın hafif aralık penceresini bütünüyle açarak derin bir nefes almışız. Eskisi kadar sıcak değil artık sabahlarımız. Tam spor havası… Çıkmış ve kilometrelerce deniz havasını içimize çeke çeke, gözlerimizi maviliklere doyura doyura hafif tempo koşumuzu yapmışız. Sabah koşumuzun ardından hücrelerimize hücum eden mutluluk hormonunun etkisiyle dudak kenarlarımız kulaklarımıza doğru süzülmüş, keyifliyiz…

Hayal edin ve harekete geçin.

+++

Hiç dikkat ettiniz mi? Alanya’da ‘günün telaşesi’ çoğu kente nazaran daha az travma yaratan cinsten. Şanslıyız. Nefes aralığı yaratabileceğimiz ne çok alanımız var, adım mesafesinde. Her yeni güne umutsuz bakan gözlerle başlarsak asla göremeyeceğimiz nefes aralıklarından bahsediyorum.

Aynada kendimize dahi tahammül edemediğimiz şu günlerde sokaktaki bakkal amcaya ya da marul satan teyzeye de ‘Günaydın’ dememiz pek mümkün olmuyor haliyle! Surat asıyoruz. Elimizde olanlarla alakalı her daim bir sorunumuz var. Mutsuzuz.

Yaşamış olduğumuz gerçekliklerin ve ülke konjonktürünün yarattığı derin travmayı inkâr edecek değilim elbette ki. Lakin bu yazının konusunu bunlardan azade ele alıyorum. Zira bizleri asıl iyileştirecek olan şeyin ‘sanat’ olduğuna vurgu yapmak istiyor ve sizleri kentin kalbine ‘sanat’a davet ediyorum.

+++

Yaşasın ‘caz’.

Eylül ayını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde özellikle akşam saatleri Alanya’ya doyum olmuyor. Hafif esen ve serinleten meltemiyle Alanya sokaklarında salınmanın keyfi şu günlerde bir başka. Yoğun ve telaşesi bol sezonun ardından kentin sakin ve serinleten yüzünü sanıyorum hepimiz çok özledik. En azından benim için öyle… Saydıklarıma ek olarak kentte bir de tarih ve sanat el ele verince gerçekten değmesinler keyfimize.

Çıkın evlerinizden, iş yerlerinizde, sizi bunaltan, nefessiz bırakan mekanlardan ayrılın ve koşun. Sanata, tarihe… Gerçekten Alanya’nın kalbine dokunun. Akşamları Kızılkule, kale, tersane ve geleneksel Alanya evlerinin ahengine salın kendinizi ve bu eşsiz manzaranın cazın kaliteli notalarıyla buluştuğu anlara tanıklık edin. Nefes alın.

Alanya Uluslararası Caz Günleri 15. yaşında yine bizlerle birlikte… Değerlendirin.

+++

Yanı sıra kentte tarih ve sanatın el ele verdiği tek organizasyon caz festivali değil. Tarihi Kızılkule içerisinde bir resim sergisi var. ‘Alanya Tarihine Yolculuk’

Hayat ışığını sanattan alan ve sanatla insan hayatlarına dokunan, umut dolu bir öğretmen Filiz Yıldız. Mekânlara sanatla hayat veren, yüreği kocaman bir kadın. Gözleri kadar baktığı pencereden kendi dünyası da bir o kadar renkli, en çok da mavi ve tonları, hele hele turkuaz en öncelikli olanı.

Yaşam enerjisini, umudunu çocuklarla el ele vererek büyüten ve ortaya çıkan enerjiyi de dünyayı güzelleştirmek adına kullanan bir eğitimci. Çocuklarla birlikte attıkları her fırça darbesinin Alanya’dan Türkiye’ye, Türkiye’den dünyaya açılmasının hayalini kuran idealist bir sanatçı. Duvarları kaldıran, engelleri yıkan bir karakter.

Sergiye gelecek olursak:

Kızılkule içerisinde tarihin sanatla buluştuğu bir atmosfer oluşmuş ki içine girdiğiniz anda sizleri sarıp sarmalayacağına emin olabilirsiniz. Filiz Yıldız’ın eliyle üretilmiş tabloların içerisinde 300 yıl geriye gidecek ve Alanya tarihine doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Zira Yıldız, 300 yıl evveline giderek hissettiklerini valizine koymuş, ardından da Kızılkule’nin muazzam atmosferinde bizlere sunmuş.

Bu atmosferi solumanızı şiddetle tavsiye ediyor ve değerli hocamın emeklerine sağlık diyorum.

+++

Her fırsatta dile getiriyor ve getirmekten de bıkmıyorum:

‘Alanya’da kültür turizminde sınıfta kalıyoruz.’/‘Tarihin sanatla buluşturulması gerekiyor.’/‘Kültürel kalıntılarımıza gereken ilgi ve değer verilmiyor.’

Uzayıp gider…

Bugün Kızılkule içerisinde insanların memnuniyetine tanık oldum. Kendi yaşadığım hazzı yukarıda az da olsa anlatabildim. Müthişti. Bu güzel etkinliklerin devam etmesini, kültür kalıntılarının kente kazandırılarak sanatla buluşturulduğu projelerin artmasını diliyorum.

Alanya’nın sanatın her dalıyla şenlendiği şu günlerde başta Alanya Belediye Başkanı Âdem Murat Yücel olmak üzere emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Daha güzel ve kaliteli bir Alanya için devamını dilediğimin de tekrar altını çiziyorum.

+++

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 23:10