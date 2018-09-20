'Alanya'da Ne Yapmalı' Doktorun Bahçesi'ndeydi

GÜLAY Şahin'in hazırlayıp sunduğu, Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında her cumartesi ekranlara gelen "Alanya'da Ne Yapmalı" bu hafta yine dolu dolu bir programla ekranlara gelecek. Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında şık işletmelerini de ekranlarınıza taşıyan Alanya'da Ne Yapmalı, bu hafta Doktorun Bahçesi'ndeydi. İşletme sahipleri olan Jinekolog Op. Dr. Sinan Alpay ve eşi Hilal Alpay'ın doyumsuz sohbetleri eşliğinde muhteşem doğal atmosferi anlattıkları program, izleyicileri yine ekranlara kilitleyecek. Alanya'da Ne Yapmalı, bu cumartesi Dim TV'de (dimtv.tv) yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 22:10