Alanya'da kadınlar bu gecede coştu

MK Estetik ve Güzellik Merkezi, Alanyalı kadınlar için Illusion Event Hall'de unutulmaz bir gece organize etti. Sadece kadınlara olan bu özel geceye çok sayıda davetli katıldı. Akşam saatlerinde DJ müziği ile başlayan eğlence, ilerleyen saatlerde dans gösterileri ve şovlarla devam etti. Renkli gecede yapılan çekilişlerle çok sayıda hediye dağıtıldı. Gecenin geç saatlerine kadar vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşayan kadınların keyiflerine diyecek yoktu.