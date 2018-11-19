Alanya'da çift kutlama

KARGICAK'TA bulunan Goldcity Otel'in Function Room salonu, geçtiğimiz günlerde renkli bir doğum günü organizasyonuna sahne oldu. Aydoğan A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ümit Balbay ve eşi Arzu Balbay, oğulları Umut Akın ve Bartu için keyifli bir kutlama tertipledi. Eğlenceli kutlamada Umut Akın 8 yaşına girerken, kardeşi Bartu da 6. yaşına 'Merhaba' dedi. Balbay ailesinin yakın dost ve akrabalarının da katıldığı kutlamada neşe ve mutluluk hakimdi. Kendileri için özel olarak hazırlanan kutlama pastasını birlikte söndüren Umut Akın ve Bartu, daha sonra arkadaşları ile birlikte doyasıya eğlendi.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 00:10