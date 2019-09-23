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Alanya'da Ceza fırtınası esti

Türk rap müziğinin usta ismi Ceza, Illusion Event Hall'de unutulmaz bir konsere imza attı. Mekanı dolduran Ceza hayranları, şarkıları hep bir ağızdan söyledi

PORTAKAL 23.09.2019, 00:05 23.09.2019, 00:09
Alanya'da Ceza fırtınası esti
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Alanya'da Ceza fırtınası esti
Alanya'da Ceza fırtınası esti

ALANYA'NIN popüler gece kulüplerinden olan Illusion Event Hall, önceki gece adeta sallandı. Türk rap müziğinin usta ismi Ceza, Alanyalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne enerjisi ve eskimeyen şarkıları ile büyük bir coşku yaşatan Ceza, tüm şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü rapçi, eski ve yeni tüm şarkılarını arka arkaya seslendirdi.

#Illusion #ceza #Türk rap müziği
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