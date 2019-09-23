Alanya'da Ceza fırtınası esti

ALANYA'NIN popüler gece kulüplerinden olan Illusion Event Hall, önceki gece adeta sallandı. Türk rap müziğinin usta ismi Ceza, Alanyalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne enerjisi ve eskimeyen şarkıları ile büyük bir coşku yaşatan Ceza, tüm şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü rapçi, eski ve yeni tüm şarkılarını arka arkaya seslendirdi.