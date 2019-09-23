Alanya'da Ceza fırtınası esti
Türk rap müziğinin usta ismi Ceza, Illusion Event Hall'de unutulmaz bir konsere imza attı. Mekanı dolduran Ceza hayranları, şarkıları hep bir ağızdan söyledi
PORTAKAL 23.09.2019, 00:05 23.09.2019, 00:09
ALANYA'NIN popüler gece kulüplerinden olan Illusion Event Hall, önceki gece adeta sallandı. Türk rap müziğinin usta ismi Ceza, Alanyalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne enerjisi ve eskimeyen şarkıları ile büyük bir coşku yaşatan Ceza, tüm şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü rapçi, eski ve yeni tüm şarkılarını arka arkaya seslendirdi.
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|10
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|8
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|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
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|5
|7
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|4
|6
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|5
|6
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|4
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|4
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|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1