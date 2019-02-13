Alanya’da Çavuşoğlu rüzgarı

Bir dizi açılış ve program için haftasonunu memleketi Alanya'ya ayıran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geyik Cafe Bistro'nun açılışını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, aynı gün isim babalığını yaptığı Selahattin Uğurkutu'nun minik oğlu Mevlüt Tuna'yı da ziyaret etti

Alanya’da Çavuşoğlu rüzgarı
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haftasonunda Alanya'daydı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte Alanya Adliyesi'ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Geyik Cafe Bistro'nun açılışına katıldı. Kurdeleyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamin Gül, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AKP Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan birlikte kestiler. Çavuşoğlu daha sonra Antalya BŞB Alanya Hizmet Birimi'nde görevli Selahattin Uğurkutu ve ailesini ziyaret etti. Ailenin en küçük üyesi olan isim babalığını yaptığı Mevlüt Tuna Uğurkutu ile yakından ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyeler de veren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na bu ziyarette, Alanya Kaymakamı Mustafa Harpulu ve Ak Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş de eşlik etti. 

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