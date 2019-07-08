ALANYA'NIN en popüler gece kulüplerinden olan Illusion Event Hall'de yine DJ Emrah Karaduman fırtınası esti. Bu yıl 6. kez geldiği renkli mekanda muhteşem bir canlı performans sergileyen başarılı DJ, hayranlarına unutulmaz bir eğlence yaşattı. Dim Magazin mikrofonlarına da röportaj veren DJ Emrah Karaduman, "Artık gide gele ben de Alanyalı oldum diyebilirim. Burası gerçekten çok güzel bir şehir, Alanya'yı çok seviyorum" dedi. Yaklaşık 3 saat süren canlı performansı ile kalabalığı coşturan DJ Emrah Karaduman, "2 Ağustos Cuma gecesi yine Alanya'da Illusion sahnesinde olacağım" diyerek hayranlarına müjde verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 19:39