Alanya yanıyor onlar donuyor

ÖNCEKİ gün dünyanın en soğuk ülkelerinden olan İzlanda'da olan ikili, Reykjavik kentinde hoşça vakit geçirdi. Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmeyen Şanlıdere ve Ergün, takipçilerinden onlarca yorum ve beğeni aldı.
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