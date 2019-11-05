Alanya Tost hizmette
AYNI zamanda Alanya Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası üyesi de olan Alanyalı genç girişimci Mehmet Ali Gürbüz, Alanya Tost adını verdiği işletmesini hizmete açtı
PORTAKAL 04.11.2019, 23:57
AYNI zamanda Alanya Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası üyesi de olan Alanyalı genç girişimci Mehmet Ali Gürbüz, Alanya Tost adını verdiği işletmesini hizmete açtı. İlk günden büyük ilgi gören Alanya Tost, Yenilmez Caddesi üzerinde faaliyet göstermeye başladı. Tüm tost çeşitleri ve kahvaltılıkları ile Alanya halkının hizmetinde olduklarını söyleyen işletme sahibi Mehmet Ali Gürbüz, paket servislerinin de olduğunu vurguladı.
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