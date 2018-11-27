Alanya Sokak Tiyatrosu oyuncuları galibiyeti kutladı

Alanya Sokak Tiyatrosu oyuncuları, Aytemiz Alanyaspor'un 5-0'lık galibiyetini kutladı. Prova sonrası 5 işareti yaparak poz veren oyuncular, Kayserispor'a gönderme yaptı 

Alanya Sokak Tiyatrosu oyuncuları galibiyeti kutladı
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BU akşam Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM), "Bitmemiş Şiirler" adlı renkli bir şiir gecesi düzenleyecek olan Alanya Sokak Tiyatrosu oyuncuları, önceki akşam yapılan provanın ardından Alanyaspor'un galibiyetini kutladılar. Kayserispor'a 5-0 göndermesi yapan AST oyuncuları, elleri ile yaptıkları 5 işareti ile renkli bir görüntü oluşturdular. Bu akşam saat 20.00'de AKM'de yapılacak olan şiir gecesine de tüm Alanya halkını davet eden AST üyeleri, "Keyifli bir şiir gecesi ile şiir severlerin karşısında olacağız" dediler. 
 

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