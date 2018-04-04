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Alanya Off-Road Osmaniye'de şenliklere katılacak

Türkiye'de gittiği her yarıştan kupalarla dönen Alanya Off-Road Kulübü üyeleri, Osmaniye'de bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Off-Road Şenlikleri'ne katılacak

Alanya Off-Road Osmaniye'de şenliklere katılacak

Türkiye'de gittiği her yarıştan kupalarla dönen Alanya Off-Road Kulübü üyeleri, Osmaniye'de bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Off-Road Şenlikleri'ne katılacak

04 Nisan 2018 Çarşamba 14:54
Alanya Off-Road Osmaniye'de şenliklere katılacak
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OSMANİYE Belediyesi ve Osmaniye Off-Road Kulübü’nün birlikte düzenlediği 4. Off-Road Şenlikleri, 8 Nisan Pazar günü yapılacak. Özel tasarlanmış yüzlerce arazi aracı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Osmaniye’ye gelecek. Her yıl Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın özel tasarlanmış araç ile test sürüşü yapmasıyla başlayan yarışlar, bu yıl da izleyenlere görsel şölen yaşatacak. Alanya Off-Road Kulübü'nü de Alanya'dan yarışacak olan 6 özel tasarlanmış arazi aracı temsil edecek. Yarışa sayılı günler kala araçlarındaki eksiklikleri gideren Alanyalı yarışmacılar, yarış gününü heyecanla bekliyor. Alanya Off-Road Kulübü Başkanı Hatip Mehmet Yılmaz, "Alanyalı yarışmacılar olarak yine rakiplerimize zor anlar yaşatacağız. Her yarışta Alanya'yı en güzel şekilde temsil eden kulübümüzün yarışçılarına başarılar diliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Off-RoadOsmaniye
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