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Alanya Off-Road Kulübü Kilis'te yarışacak

Kupa ve madalyaya doymayan Alanya Off-Road Kulübü sporcuları, Osmaniye yarışlarının ardından şimdi de Kilis'te düzenlenecek olan 3. Zeytin Dalı Off-Road Şenlikleri'nde boy gösterecek 

Alanya Off-Road Kulübü Kilis'te yarışacak

Kupa ve madalyaya doymayan Alanya Off-Road Kulübü sporcuları, Osmaniye yarışlarının ardından şimdi de Kilis'te düzenlenecek olan 3. Zeytin Dalı Off-Road Şenlikleri'nde boy gösterecek 

26 Nisan 2018 Perşembe 16:54
Alanya Off-Road Kulübü Kilis'te yarışacak
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OSMANİYE'DE geçtiğimiz haftalarda 4. kez gerçekleştirilen Off-Road Şenlikleri'ne damga vuran Alanya Off-Road Kulübü üyeleri, şimdi de Kilis Belediyesi tarafından bu yıl Zeytin Dalı adıyla 3. kez yapılacak olan yarışmalara katılacaklar. Kilis'te yapılacak olan yarışlardan da yine dereceler ile dönmek istediklerini söyleyen Alanya Off-Road Kulübü Başkanı Hatip Mehmet Yılmaz, "Kulübümüz haftasonları çeşitli illerde düzenlenen Off-Road etkinliklerine katılarak Alanya'yı temsil ediyor. Kilis'teki yarışlarda kulübümüz üyelerinden Mustafa Özel, Eren Özen, Mehmet Ali Çiftçioğlu, Adil Müftüoğlu, Ahmet Tattır, Rafet Koçak, Kemal Çetin, Mete Özer, Ayhan Karagöz ve Okan Tattır'a şimdiden başarılar diliyorum" dedi. 

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