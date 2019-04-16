Alanya 'nın sevilen sanatçısının 'Türk Kızı' klibi yayında

GEÇTİĞİMİZ yıl Alanya'daki Mustafa Yıldızdoğan konserinde sanatçı ile birlikte sahne alan Gülcan, ilk single çalışmasını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. MYD Müzik ve Film Yapım’ın üstlendiği klip çalışmasında başarılı bir performans sergileyen Ümran Gülcan’ın 'Türk Kızı' isimli klibi, 12 Nisan tarihinde bütün dijital platformlarda yayınlanmaya başlandı. Sözü Hüseyin Nihal Atsız, müziği Mustafa Yıldızdoğan’a ait olan çalışmanın aranjörlüğünü Ercüment Ekin, prodüktörlüğünü ise Ahmet Yıldızdoğan yaptı. İstanbul’da çekilen ve yaklaşık 3 ay gibi bir sürede hazırlanan çalışmanın yönetmenlik koltuğunda ise Ali Şan Günay Yıldırım oturdu. Sevilen sanatçının menajerliğini ise Selçuk Arslan yürütüyor.

'HAYALİM GERÇEK OLDU'

Aynı zamanda müzik öğretmeni olan başarılı sanatçı, yıllardır hayalini kurduğunu klip çalışması gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Yapılan klip çalışması hakkında bilgi veren Ümran Gülcan, "Türk Kızı isimli klibimiz 12 Nisan tarihlerinde tüm müzik platformunda yayınlanmaya başlandı. Yıllardır hayalini kurduğum klip çalışmam gerçek oldu. 2 buçuk 3 ay gibi bir süredir bu klip üzerinde çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını alacağımız güzel bir klip hazırladık. Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız eseri müzikseverlerin beğenisine sunduk. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. 12 Nisan 2019 tarihinde tüm müzik platformlarında yayınlanan Ümran Gülcan’ın ilk klibi büyük beğeni topladı. Youtube üzerinden paylaşılan klip, kısa sürede binlerce dinleyiciyle buluştu. 4 dakika 35 saniye süren klibin altına yorum bırakan dinleyiciler, klip hakkında görüş ve düşüncelerini ifade edip, Ümran Gülcan'a başarı dilediler.