Alanya'nın gururu oldu 

GEÇTİĞİMİZ yıl katıldığı Türkiye Fitness Şampiyonası'nda birinci olarak altın madalya kazanan Aura Fitness & Spa Merkezi sporcularından Efe Uysal, bu yıl aynı başarısını tekrar etti. Elde ettiği bu başarı ile büyük ses getiren Efe Uysal, iki yıl üst üste şampiyon olunca fitness camiasının da dikkatini çekti. Ağırlık kaldırmada altın madalya kazanan Efe Uysal, "Güzel bir antrenman programı ve düzenli beslenme ile herkes bu başarıları elde edebilir. Desteklerini esirgemeyen antrenörlerime, aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.