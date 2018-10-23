Alanya'nın en farklı manavı

Genç girişimci Necdet Atağ tarafından Güllerpınarı Mahallesi Recepli Sokak'ta hizmete açılan Kıbrıs Manavı, bölge halkına uygun fiyatları ile hizmet vermeye başladı

Alanya'nın en farklı manavı
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SON sistem soğuk hava deposu ve nemlendirme sistemi ile günlük ürünleri müşterilerine sunan Kıbrıs Manavı, ev ve işyerlerine servis imkanı da sağlıyor. Amaçlarının en iyi hizmeti vermek olduğunu söyleyen işletmenin genç patronu Necdet Atağ, "Mevsim sebze ve meyvelerini en taze haliyle müşterilerimize sunuyoruz. Alanya'da ilk kez nemlendirme sistemini işletmemizde kullanıyoruz. Böylelikle ürünlerimiz ilk günkü tazeliklerini koruyarak müşterilerimize ulaşıyor" dedi. 

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 22:32
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