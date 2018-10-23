Alanya'nın en farklı manavı

SON sistem soğuk hava deposu ve nemlendirme sistemi ile günlük ürünleri müşterilerine sunan Kıbrıs Manavı, ev ve işyerlerine servis imkanı da sağlıyor. Amaçlarının en iyi hizmeti vermek olduğunu söyleyen işletmenin genç patronu Necdet Atağ, "Mevsim sebze ve meyvelerini en taze haliyle müşterilerimize sunuyoruz. Alanya'da ilk kez nemlendirme sistemini işletmemizde kullanıyoruz. Böylelikle ürünlerimiz ilk günkü tazeliklerini koruyarak müşterilerimize ulaşıyor" dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 22:32