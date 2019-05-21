Alanya'da Yeşilçam rüzgarı! Yakında vizyonda

ALANYA bir sinema filmine daha sahne oldu. 'Bülbül Kit' adlı komedi filminin çekimleri, Alanya Kalesi, Oba, Değirmendere ve Kızılcaşehir mahallelerinde tamamlandı. Bir haftada çekilen filmin montaj ve kurguları ise İstanbul'da yapılacak. Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Halit Arkan'ın yönetmen kolduğunda oturduğu 'Bülbül Kit', 90 dakikalık bir film olarak vizyona girecek. Filmin yönetmeni Halit Arkan, "Alanya'ya ilk kez geldim ve adeta hayran kaldım. Burası cennetten bir köşe" dedi. Filmde çok sayıda tanıdık oyuncu da vardı. Başrolü Malatya'dan gelen oyuncu Murat Aslan oynarken, diğer rollerde ise Gonca Korkmazer, Pelinsu Murat, Zeki Demir, Adem Kıvanç, Ömer Çivili, Ravza Akçalıoğlu, Mustafa Çiftçi, Yunus Uslu, Mehmet Sucu, Mustafa Bekmezci, Sevim Kurt, Mehtap Arkadaş ve Türk asıllı Kanadalı oyuncu Ayten Brendich oynadı. Bol bol Alanya ve doğa görselini de içinde barındıran filmde, kendini masal kahramanı sanan ve 'Bülbül Kit' adı ile dolaşan saf bir gencin komik maceraları anlatılıyor. İçinde Alanya şivesi ve argoda barındıran filmin kurgu ve montaj çalışması tamamlanınca galası da yapılacak.



