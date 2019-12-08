Alanya'da 'Yaşlı Amca' coşturdu

2017 YILINDA çıkardıkları "Giderdi Hoşuma", "Sabaha Kadar" ve "İstanbul Beyefendisi" adlı çalışmaları ile isimlerinden sıkça söz ettiren ünlü müzik grubu Yaşlı Amca, Alanya'nın renkli mekanlarından olan Harry's Pub'da konser verdi. Mekanı tıklım tıklım dolduran eğlenceseverler, Yaşlı Amca'nın solisti Artun Özoğlu'nun şarkıları ile coştular. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Yaşlı Amca üyeleri, gördükleri ilgiden dolayı son derece mutlu oldular.