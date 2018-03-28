Alanya'da Tuğba Özay fırtınası 

ALANYALI hayranları ile ilk kez buluşan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir konser verdi. En son 2016 yılında çıkardığı ‘Pes Etme’ albümünde bulunan ‘Bir Şey Söylemek İstiyorum’ adlı şarkıyla hayranlarını selamlayan Tuğba Özay, kendi albümünden ve farklı sanatçılardan hazırladığı repertuarı ile beğeni topladı.
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