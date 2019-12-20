Alanya'da sofra günü
ALKOD tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Alanya Sofrası, bu yıl 24. kez kurulacak. Gecede stand-up sanatçısı Hakan Çankaya da sahne alacak
ALANYA Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD), Geleneksel Alanya Sofrası'nı bugün 24. kez kuracak. Saat 19.00'da Doğanay Otel'de başlayacak gecede Alanya'nın renkli simaları keyifli anlar yaşatacaklar. Müzik yeteneği olan Alanyalıların Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendirecekleri gecede, Alanya'ya özgü dans gösterileri de geceye renk katacak. Alanya'nın tanınmış siması Hasan Kılınç, organizasyonu Alanya ağzıyla sunacak. Sunumda ses sanatçısı Hadi Cantemur da yer alacak. Sürprizlerle renklenecek Alanya Sofrası'nda Yetenek Sizsiniz'den tanınan, taklit yeteneği çok güçlü olan stand-up sanatçısı Hakan Çankaya da kahkaha dolu saatler yaşatacak.
ALANYA LEZZETLERİ ALANYA SOFRASI'NDA
Albimo Mobilya ana sponsorluğunda gerçekleşecek 24. Alanya Sofrası'nın menüsünde Alanya'ya özgü külüklü çorba, etli kuru fasulye, tavuklu ve nohutlu pilav, ülübü piyazı, patlıcan salatası, lahana sarması,
yeşillikler, yufka ekmek, tulum peyniri, ceviz, çerezler, kabak tatlısı, kaşık helvası, meyve çeşitleri, fıstıklı limonata ve Osmanlı şerbeti olacak.
İŞTE BİLET SATIŞ NOKTALARI
Bilet satış noktaları ise Bilal Mobilya Cikcilli Mağazası, Hal Kavşağı'nda bulunan Göker Sigorta ve Esma Abla Yöresel Ev Yemekleri Restoran. Ayrıca Doğanay Otel girişinde de bilet satışı yapılacak.
BAŞKAN GÖKER'DEN DAVET
ALKOD Başkanı Ömer Göker, yine unutulmaz ve renkli bir Alanya Sofrası'na hazırlandıklarını belirterek "Tüm Alanya halkını bu özel gecemizde görmekten mutluluk duyarız" dedi.
Alanya için hayati bir önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için halka sunulan alternatifleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
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