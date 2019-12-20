Alanya'da sofra günü

ALANYA Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD), Geleneksel Alanya Sofrası'nı bugün 24. kez kuracak. Saat 19.00'da Doğanay Otel'de başlayacak gecede Alanya'nın renkli simaları keyifli anlar yaşatacaklar. Müzik yeteneği olan Alanyalıların Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendirecekleri gecede, Alanya'ya özgü dans gösterileri de geceye renk katacak. Alanya'nın tanınmış siması Hasan Kılınç, organizasyonu Alanya ağzıyla sunacak. Sunumda ses sanatçısı Hadi Cantemur da yer alacak. Sürprizlerle renklenecek Alanya Sofrası'nda Yetenek Sizsiniz'den tanınan, taklit yeteneği çok güçlü olan stand-up sanatçısı Hakan Çankaya da kahkaha dolu saatler yaşatacak.

ALANYA LEZZETLERİ ALANYA SOFRASI'NDA

Albimo Mobilya ana sponsorluğunda gerçekleşecek 24. Alanya Sofrası'nın menüsünde Alanya'ya özgü külüklü çorba, etli kuru fasulye, tavuklu ve nohutlu pilav, ülübü piyazı, patlıcan salatası, lahana sarması,

yeşillikler, yufka ekmek, tulum peyniri, ceviz, çerezler, kabak tatlısı, kaşık helvası, meyve çeşitleri, fıstıklı limonata ve Osmanlı şerbeti olacak.

İŞTE BİLET SATIŞ NOKTALARI

Bilet satış noktaları ise Bilal Mobilya Cikcilli Mağazası, Hal Kavşağı'nda bulunan Göker Sigorta ve Esma Abla Yöresel Ev Yemekleri Restoran. Ayrıca Doğanay Otel girişinde de bilet satışı yapılacak.

BAŞKAN GÖKER'DEN DAVET

ALKOD Başkanı Ömer Göker, yine unutulmaz ve renkli bir Alanya Sofrası'na hazırlandıklarını belirterek "Tüm Alanya halkını bu özel gecemizde görmekten mutluluk duyarız" dedi.