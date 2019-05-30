Alanya'da 'Pulim' heyecanı

O Ses Türkiye'de sergilediği performansla hafızalarda kalan, ilk single çalışması 'Pulim' ile de büyük bir çıkış yakalayan genç şarkıcı Seren Uzun, Alanyalı hayranları ile ilk kez Harry's Pub sahnesinde buluşacak 

Alanya'da 'Pulim' heyecanı
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GENÇ neslin yetenekli ismi Seren Uzun, ünlü sanatçılara yaptığı farklı aranjelerle dikkatleri üzerine çeken Serdar Ayyıldız ile gerçekleştirdiği 'Pulim' isimli Karadeniz şarkısını Deep House tarzında yorumlayarak büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Karadeniz müziğinin kodlarının ve kemençenin kullanıldığı ilk Türkçe Deep House şarkı olma özelliği taşıyan 'Pulim' ile büyük bir çıkış yakalayan Seren Uzun, Alanya'daki ilk konserini Harry's Pub'da verecek. 14 Haziran Cuma günü Alanyalı hayranları ile Harry's sahnesinde buluşacak olan Seren Uzun, en güzel şarkılarını seslendirecek. 
 

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