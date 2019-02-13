Alanya'da pilot okul Kılıçarslan

BAKANLIĞIN 2023 vizyonu çerçevesinde pilot okul Mahmutlar Kılıçarslan eğitimlere başladı. Uzun teneffüslerde spor, sanat, teknoloji, tarım gibi etkinlikler, proje kapsamında eğitime dahil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, okulu ziyaret ederek İngilizce ve resim derslerine katıldı, dikiş ve ritim atölyelerini gezdi. Er, "Sayın Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın 2023 eğitim ve vizyon hedeflerini açıklamasının akabinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarla ilgili çeşitli projeler tasarlandı. Bu kapsamda Alanya'da Mahmutlar Kılıçarslan İlköğretim okulu olarak hem eğlenip hem öğrenip eğitimlerimize devam ediyoruz. Bende bugün atölyelerimizi ve çocuklarımızı yerinde görmek için geldim. Kendim de bir İngilizce öğretmeniyim, derse girdim. Dikiş ve ritim atölyelerini gezdim. Eğer bir yerde mutluluk varsa başarı gelir. Çocuklarımızda biz bu resmi gördük, okul müdürüm Fatma hanım ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"ÇOCUKLAR ZEVK ALARAK ÇALIŞIYORLAR"

Projenin eğitime katkısı olacağına inandığını söyleyen Hüseyin Er, "İlerleyen zamanlarda 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs modelinin eğitime katkısı olacağına inanıyorum. Biz bu anlamda Alanya olarak her zaman yaşanmış, farklı projelere rehberlik eden bir ilçeyiz. Bu projenin Alanya'da faaliyete geçmesi de bu sözlerimin bir kanıtıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Mahmutlar Kılıçarslan İlköğretim Okul Müdiresi Fatma Ayan ise çocukların daha mutlu ve etkin şekilde eğitimlere katılım gösterdiklerini kaydetti. Ayan, "Antalya'da 14 okul pilot okul oldu, biz Alanya'da ki tek pilot okuluz. Teneffüslerde resim, müzik, çini, dikiş, robotik kodlama, felsefe, sanat gibi bir çok sanat etkinliğimiz var. Çocuklar bu dersleri keyif alarak yapıyorlar" dedi.