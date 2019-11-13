Alanya'da moral bulacak
Ebru Polat 16 Kasım'da Alanya'da konser verecek.
PORTAKAL 13.11.2019, 22:18
GEÇTİĞİMİZ günlerde bir televizyon programında Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini iddia eden ve Kadir İnanır'ın da "Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabi ki de, Ebru Hanım saçmalamış" demesi üzerine geri adım atarak "Kadir Bey de böyle bir durum olmadığını söyledi zaten. Artık bu konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Konu kapansın" diyen şarkıcı Ebru Polat'ın, reklam yapmak için böyle bir iddiayı ortaya attığı öne sürülmüştü. Son günlerde morali bu durumdan dolayı hayli bozuk olan Polat, 16 Kasım'da Alanya'da konser verecek. Sess Club'da sahneye çıkacak olan şarkıcı, eski ve yeni tüm şarkılarını Alanyalı hayranları için seslendirecek.
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