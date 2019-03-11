Alanya'da İzol börek açıldı

1976 yılında Gaziantep'te başlayan lezzet yolculuğunu şimdi Türkiye'nin dört bir yanında sürdüren İzol Börek Coffee, Alanya Şubesi'ni geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı. Başkent Hastanesi karşısında haftasonu yapılan açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Açılışta davetlilere yiyecek ve içecek ikramları yapıldı. İzol Börek Coffee'yi Alanya'ya kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyleyen işletme sahipleri Özgür Özkan ve Abdullah Keskin, "Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm dost ve müşterilerimize teşekkür ederiz" dediler.



Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 17:29