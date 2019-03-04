 Alanya'da 'Geyik' muhabbeti 

ZENGİN yiyecek ve içecek menüsünün yanı sıra tavla, okey ve çeşitli oyunların da olduğu Geyik Cafe, samimi atmosferi ile de beğeni topluyor. Haftasonunda yine kalabalık bir ortama ev sahipliği yapan mekanda tanıdık simalar da vardı. Günün stres ve yorgunluğunu atan Geyik müdavimleri, geç saatlere kadar keyifli vakit geçirdiler.

