 Alanya'da 'Geyik' muhabbeti 

Alanya'nın yeni ve şık mekanlarından olan Geyik Cafe & Bistro, sıcak bir ortamda hoşça vakit geçirmek isteyenlerin adreslerinden olmaya başladı

 Alanya'da 'Geyik' muhabbeti 
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ZENGİN yiyecek ve içecek menüsünün yanı sıra tavla, okey ve çeşitli oyunların da olduğu Geyik Cafe, samimi atmosferi ile de beğeni topluyor. Haftasonunda yine kalabalık bir ortama ev sahipliği yapan mekanda tanıdık simalar da vardı. Günün stres ve yorgunluğunu atan Geyik müdavimleri, geç saatlere kadar keyifli vakit geçirdiler.
 

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