Alanya'da geceler ısındı

2019 yaz sezonunu açan işletmeler tıklım tıklım dolmaya başladı. Yabancı turistlerin hınca hınç doldurduğu eğlence mekanlarındaki renkli geceler ise yazın geldiğini müjdeledi 

Alanya'da geceler ısındı
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TURİZMİN gözbebeği Alanya'ya yaz geldi. Bir hayli hareketlenen eğlence dünyasında da hemen hemen tüm mekanlar kapılarını 2019 yaz sezonuna açtı. Özellikle de eğlence mekanları tıklım tıklım geceler yaşarken, turistler keyifli mekanların tadını çıkarmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon açılışını yapan Havana Club'da da önceki gece renkli bir gece yaşandı. Kendilerini müziğin ritmine kaptıran yabancı turistler, üniversite öğrencileri ve eğlenceseverler, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler.
 

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