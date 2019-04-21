Alanya'da Fenerbahçelileri buluşturan tören

BOSTANCIPINARI Caddesi üzerinde bulunan Fenerium’un açılışına Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Esra Nazlı Ercan ile Mustafa Kemal Danabaş da katıldı. Volkan Ballı açılışta yaptığı konuşmada, işletmenin Alanya'ya ve Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diledi. Ballı, "İnşallah önümüzdeki günlerde burada futbolcularımızla birlikte bir imza töreni gerçekleştireceğiz" dedi. Tören, Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ın okuduğu dua ile başladı. Aynı zamanda Özkan Kırtasiye’nin de sahibi olan Mehmet Özkan, Volkan Ballı, Esra Nazlı Ercan ve Mustafa Kemal Danabaş birlikte kurdele keserek Fenerium’un açılışını yaptı. Fenerium’dan ilk alışverişi Mustafa Kemal Danabaş yaptı. Danabaş, satın aldığı formayı imzalayarak Fenerium’a hediye etti.



Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 11:09