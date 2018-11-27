Alanya'da Fatma Turgut fırtınası

Model grubundan ayrıldıktan sonra yoluna tek başına devam eden ünlü sanatçı Fatma Turgut, Illusion Event Hall'de renkli bir konsere imza attı 

Alanya'da Fatma Turgut fırtınası
banner404
HABERİN GALERİSİ
Fatma Turgut fırtınası

Fatma Turgut fırtınası

KIŞ gecelerine ünlü isimlerin konserleri ile damga vurmak isteyen Illusion Event Hall, geleneksel hale gelen hafta sonu konserlerinde geçtiğimiz cumartesi Fatma Turgut'u sahnesinde ağırladı. Model grubu ile yaşadığı problemli ayrılığın ardından yoluna tek başına devam eden Fatma Turgut, en sevilen şarkılarını Alanyalı hayranları için söyledi. Sahne öncesi ve sonrasında hayranlarının isteklerini kırmayarak onlarla bol bol fotoğraf çektiren ünlü sanatçı, sempatik tavırları ile de beğeni topladı. Yaklaşık 2 saat boyunca kendisini dinleyenleri mest eden Fatma Turgut, "Alanya halkına ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi. 

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 00:53
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da uyuşturucu satıcısı kıskıvrak...
Alanya'da uyuşturucu satıcısı kıskıvrak...
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479