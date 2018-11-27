Alanya'da Fatma Turgut fırtınası

KIŞ gecelerine ünlü isimlerin konserleri ile damga vurmak isteyen Illusion Event Hall, geleneksel hale gelen hafta sonu konserlerinde geçtiğimiz cumartesi Fatma Turgut'u sahnesinde ağırladı. Model grubu ile yaşadığı problemli ayrılığın ardından yoluna tek başına devam eden Fatma Turgut, en sevilen şarkılarını Alanyalı hayranları için söyledi. Sahne öncesi ve sonrasında hayranlarının isteklerini kırmayarak onlarla bol bol fotoğraf çektiren ünlü sanatçı, sempatik tavırları ile de beğeni topladı. Yaklaşık 2 saat boyunca kendisini dinleyenleri mest eden Fatma Turgut, "Alanya halkına ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 00:53