Alanya'da çift kutlama

Goldcity Otel geçtiğimiz günlerde renkli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu. Aydoğan A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ümit Balbay ve eşi Arzu Balbay çiftinin oğulları Umut Akın ve Bartu, yeni yaşlarına renkli bir organizasyon ile girdi

Alanya'da çift kutlama
banner404

KARGICAK'TA bulunan Goldcity Otel'in Function Room salonu, geçtiğimiz günlerde renkli bir doğum günü organizasyonuna sahne oldu. Aydoğan A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ümit Balbay ve eşi Arzu Balbay, oğulları Umut Akın ve Bartu için keyifli bir kutlama tertipledi. Eğlenceli kutlamada Umut Akın 8 yaşına girerken, kardeşi Bartu da 6. yaşına 'Merhaba' dedi. Balbay ailesinin yakın dost ve akrabalarının da katıldığı kutlamada neşe ve mutluluk hakimdi. Kendileri için özel olarak hazırlanan kutlama pastasını birlikte söndüren Umut Akın ve Bartu, daha sonra arkadaşları ile birlikte doyasıya eğlendi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Seçil mest etti
Seçil mest etti
  1. PORTAKAL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479