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Alanya'da Cadılar Bayramı kutlamasında renkli görüntüler

Şık ve samimi atmosferi ile beğeni toplayan En Vie Beach, oldukça renkli bir partiye sahne oldu. Cadılar Bayramı için bir araya gelen eğlenceseverler, birbirinden farklı kostümleri ile dikkat çekti 

Alanya'da Cadılar Bayramı kutlamasında renkli görüntüler

Şık ve samimi atmosferi ile beğeni toplayan En Vie Beach, oldukça renkli bir partiye sahne oldu. Cadılar Bayramı için bir araya gelen eğlenceseverler, birbirinden farklı kostümleri ile dikkat çekti 

29 Ekim 2017 Pazar 12:31
Alanya'da Cadılar Bayramı kutlamasında renkli görüntüler
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ALL Hallows’Eve ya da All Saints’Eve isminin zamanla Halloween’e dönüşmesi ile ortaya çıkan Cadılar Bayramı, tüm dünyada kutlanmaya başlandı. Alanya'da ise kutlamanın adresi En Vie Beach oldu. Dün akşam düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katılan eğlenceseverler, ilginç kostümleri ile ilgi odağı oldular. Gecede, özellikle kadınların tercih ettikleri kıyafetler dikkat çekiciydi. Asıl amacı korkutmak olan Cadılar Bayramı’nda, korkutucu kostümlerin ya da makyajların dışında seksi kıyafetler de giyen katılımcılar, geç saatlere kadar doyasıya eğlendiler. Dj Suat Ünlü'nün hareketli müzikleri eşliğinde gece yarısına kadar devam eden parti görülmeye değerdi.

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Son Güncelleme: 29.10.2017 12:35
Anahtar Kelimeler:
En Vie BeachCadılar BayramıAlanya
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