Alanya'da bir ilk daha 

Tayland'da doğan, Uzakdoğu'd sokaklarda fırtına gibi esen, Türkiye'de de 20 şubesi bulunan 'Thai Roll Ice', 21. şubesini Alanya'ya açtı 

Alanya'da bir ilk daha 
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GÜNÜMÜZ dünyasında doğal, katkısız ve taze ürünlere talep giderek artıyor. İnsanlar ise beden sağlığına dikkat ederken, lezzetten de ödün vermek istemiyorlar. Bu düşüncelerden yola çıkan Thai Roll Ice, meyvelerin en doğal, sütün ise en taze halini kullanarak renklendirici ve katkı maddesi içermeyen tavada rulo dondurmayı üretiyor. Dünya'nın en sağlıklı dondurması seçilen Tayland dondurması, -40 derecede ezilip kağıt gibi açıldıktan sonra, rulo şeklinde servis yapılıyor. Konaklı'daki Megamall AVM içerisinde 21. şubesini açan Thai Roll Ice'ın Alanya işletmecileri Orkun Karaduman ve Samet Akar, "Bu eşsiz lezzeti tattırmak için dondurma meraklılarını Megamall'e bekliyoruz" dediler.


 

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