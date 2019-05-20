Alanya'da 100. yıl coşkusu

ALANYA Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. Yıl dönümü için hazırlanan etkinlikler, Alanya’da adeta birleştirici güç oldu. Saat 20.30’da Hükümet Meydanı’nında bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanan on binler, 21.00’de Fener Alayına geçti. Fener Alayı'na Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi partilerin temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile kurum amirleri de katıldı. Ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla iskele yolunda yürüyüşünü gerçekleştiren coşkulu kalabalık, saat 22.00’de Alanya Belediyesi’nin organizasyonunda Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Göksel konseri ile eğlendi. Söylediği birbirinden güzel şarkılarla kalabalığı coşturan Göksel, havai fişek gösterileri arasında söylediği 10. Yıl Marşı ile de coşkuya tavan yaptırdı. Alanı dolduran binlerce Alanyalı vatandaş, 10. Yıl Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyerek ortalığı inletti. Renkli ve eğlenceli 19 Mayıs konseri görülmeye değerdi.

'BU COŞKU HİÇ BİTMESİN'

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "19 Mayıs'ın 100. yılını minnet ve coşkuyla kutluyoruz. Şanlı tarihimizin yazılmasında kahramanca mücadele eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bize bağımsız bir ülke bırakan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı istiklal meşalesini hiç söndürmeden geleceğe taşımak hepimizin görevidir. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve milli kimliğine sahip çıkan toplumlar, ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere, ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandırarak, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeden, emin adımlarla yürüyeceksiniz. Bizim azmimizi, bizim ideallerimizi, bizim beklentilerimizi sizler çok daha yüksek burçlara taşıyacaksınız. Sizler Türkiye'nin istikbalisiniz, Türkiye'nin en büyük zenginliğisiniz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 16:38