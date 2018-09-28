Alanya Caz Günleri Karsu konseri ile başladı

15. Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin ilk akşamında cazın sevilen sanatçısı Karsu Dönmez sahne aldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in açılış konuşmasıyla başlayan konsere yüzlerce caz sever katıldı.

AÇILIŞTA ÜNLÜ AKINI

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri, tarihi Kızılkule Meydanı'nda kurulan konser alanında başladı. Caz günlerinin ilk gününde sahne performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Karsu Dönmez’in konserine, aralarında sinema ve televizyon oyuncusu Erkan Petekkaya, eski Türkiye güzeli Zerrin Erbaş, 2. Abdulhamid’in torunu Adile Osmanoğlu Tars gibi ünlü isimlerin yanısıra binlerce vatandaş ve ilçedeki turistler de yoğun ilgi gösterdi.

“CAZ GÜNLERİMİZE, ÇITAYI YÜKSELTEREK DEVAM EDİYORUZ”

Caz Günlerinin açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sanatsal etkinliklerle de geniş kitlelere ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Yücel, “Selçuklu’nun başkenti, Osmanlı’nın liman şehri ve turizmin gözbebeği Alanyamızda, Türkiye’nin en nitelikli sanat organizasyonlarından biri olan Caz Günleri’ne 15. kez ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Yıllardır çıtasını yükselterek sizlerle buluşturduğumuz Alanya Caz Günleri’nde bu yıl, yine caz müziğinin güçlü seslerini konuk edeceğiz. Dört gün boyunca, dünyanın ve ülkemizin bu alandaki en önemli isimlerini ağırlayacağız” dedi.

“ENFES BİR MÜZİK ZİYAFETİ YAŞAYACAĞIZ”

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, müziğin evrensel diline vurgu yaparak konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Farklılıkların oluşturduğu bu muhteşem ahengi, bir arada olabilmenin müthiş hazzını hep birlikte hissedeceğiz. Tarihin derinliklerinden izler taşıyan Kızılkule’nin bu dingin atmosferinde müziğin evrensel dilinde buluşup, 4 gün boyunca enfes bir müzik ziyafeti yaşayacağız. Şüphesiz ki; sanatsal ve kültürel etkinlikleri yaşatan toplumun ilgisi ve desteğidir. Sizlere ve değerli Alanya halkına çok teşekkür ediyorum. Sizlerin ilgisi ve desteği ile Caz Festivalimiz bu noktaya geldi. İnşallah gelecek yıllarda da, şehrimize kalite ve değer katan etkinliklerle Alanyamızın adını tüm dünyaya duyuracağız.”

CAZ GÜNLERİ 30 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Gecenin sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Uluslararası Caz Günleri anısına Karsu Dönmez’e ipek kozasından işlenmiş taç, çiçek ve plaket taktim etti. 30 Eylül'e kadar devam edecek caz günlerinin 2’nci günü olan bu akşam saat 20.30’da Sarah Lancman Invites Giovanni Mirabassi Trio ve hemen ardından saat 22.00’da Emin Fındıkoğlu Quartet tarihi Kızılkule meydanında caz severlerle buluşacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 10:11