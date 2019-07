'Alanya bir başka'

TOKAR Yaylası Şenlikleri için geldiği Alanya'da bin 800 rakımda hayranları ile buluşan ünlü sanatçı Sevcan Orhan, PORTAKAL okuyucuları için mini bir röportaj verdi. Her yıl Alanya'da çok sayıda konser verdiğini söyleyen başarılı sanatçı, Alanya'nın cennetten bir köşe olduğunu vurguladı. Geçirdiği rahatsızlığın ardından iki konser verdiğini ve her iki konseri de Alanya'da gerçekleştirdiğini söyleyen Orhan, "İlk olarak Avsallar'daki Wome Deluxe Otel'de sahneye çıktı. Hemen ardından Tokar Yaylası Şenlikleri'nde hayranlarımla buluşmanın heyecanını yaşadım. Ülkemizin her köşesi bir cennet, her köşesi farklı bir güzel ama Alanya gerçekten de başka bir şehir. Burayı çok seviyorum" dedi.

'ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIM'

Ünlü sanatçı iyileşmesinin ardından çıktığı ikinci konser olan Tokar Yaylası Yaz Şenliklerinde sevilen parçalarını seslendirdi. "Arabım Fellahi" adlı parçayla konser alanını dolduran seyircileri selamlayan ünlü sanatçı gerek sesiyle gerekse güçlü yorumuyla sevenlerinden tam not aldı. Konserinin ilk bölümünde hayranlarından gelen geçmiş olsun dileklerine "Şeytanın bacağını kırdım. Sizlerin karşısında olmaktan gurur duyuyorum, bu benim hastalıktan sonra ikinci konserim" sözleriyle karşılık veren Sevcan Orhan, ardından "Erik Dalı" ile etkinlik alanını ayağa kaldırdı. Şarkının nakaratında seyirciler arasından seçtiği yaşlı bir hayranını sahneye davet eden Orhan onu elini öperek karşıladı. Yaşlı hayranı ile çifte telli oynayan başarılı sanatçı misafirini sahneden uğurlarken "Rahmetli dedem de dans etmeyi çok severdi, düğünlerde genelde nerde çok hanımefendi varsa orda oynardı" diyerek etkinlik alanını dolduran seyircileri kahkahalara boğdu.

'MİNİK HAYRANI DUYGULANDIRDI'

Yaklaşık beş bin kişinin katıldığı şenlikte son olarak "Beyaz giyme toz olur" adlı eseri okuyan ünlü sanatçı, "Biz insan ayrıştırmıyoruz, insanları birleştirmeye çalışıyoruz. Bunu da elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce türkülerle yapmaya çalışıyoruz" dedi. Finade minik bir hayranı tarafından kendisine el apımı bir kolye hediye edilen Sevcan Orhan, hayranının "İyileşmene çok sevindim. Her gece uyumadan senin türkülerini dinliyorum" sözleri karşısına ise duygusal anlar yaşadı. Gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmayan Sevcan Orhan, "Sen ve senin gibi kardeşlerim olduğu sürece bana hiç bir şey olmaz evel Allah" diyerek minik hayranına sarıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 18:13