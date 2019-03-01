AKM 'Tesadüfün İğne Deliği' sahnelendi

ALANYA Sokak Tiyatrosu (AST), haftalardır hazırlığını yaptığı 'Tesadüfün İğne Deliği' adlı komedi oyununu, hafta başında Alanya Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde tiyatroseverler ile buluşturdu. Geniş bir oyuncu kadrosu ile sahnelenen komedi oyununu izleyenler, hemen her sahnede gülme krizlerine girdiler. Alanya Sokak Tiyatrosu (AST) Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Uyar, "Oyunumuzu ilk kez sahnelemenin heyecanını yaşadık. Alanyalı tiyatroseverler de büyük ilgi gösterdi. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. Oyunun ardından bir mekana giderek kutlama yapan AST ekibi, önümüzdeki günlerde oyunu tekrar sahneleyeceklerinin müjdesini verdiler.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 19:21