AKM'de sanat sergisi

AKM'DE açılan sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda eserin görücüye çıktığı sergi hakkında bilgi veren Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği Başkanı Ressam Aynur Akgül, "Uluslararası sanatçılar ile Alanya'da bir araya geldik ve sanatçı dostlarımız ile bu güzel serginin açılışını kutlamak istedik. Dostlarımız, çizmiş oldukları resimlerinde duygularıyla hissettiklerini tuvallere yansıtmaya çalıştılar. Sergiye İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak gibi birçok il ve ilçeden katılan sanatçılar, Alanya'da resimlerini sergileyerek Alanya halkının ve yabancı vatandaşların beğenisine sundular. Yurt dışından ise Azerbaycan, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerden de katılan sanatçı dostlarımız var. Bazı dostlarımızın gönderdiği resimleri de burada sergide sunduk, yoğun iş temposu nedeniyle sergiye katılamayan dostlarımız da oldu. Katılamayan dostlarımızın isimlerini de resimlerinin alt köşelerine yazdık. Alanya halkı sergimize katılarak hem sanatçılarımızın çizmiş olduğu resimleri inceleyebilir, hem de ilgilerini çeken resim olursa satın alabilirler. Bu arada derneğe büyük katkılar sağlayan sayın Şükrü Şanlıdere ile Emine Şanlıdere'ye ve sergimize katılarak destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.