AKM'de renkli konser

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, yine kalabalık bir konser verdi. Alanya Kültür Merkezi'ndeki dev konsere Türk Sanat Müziği hayranları büyük ilgi gösterdi. Oldukça geniş bir kadro ile sahneye çıkan ÇYDD'nin TSM Korosu, söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla izleyenleri mest etti. Konser sonunda ayakta alkışlanan koro üyeleri, keyifli bir konsere imza atmış oldu.