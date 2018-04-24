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AKM'de muhteşem gece

Alanya Karadenizliler Derneği'nin kurduğu ALKARDER Çocuk Korosu ve Türkler Güzel Sanatlar Lisesi A Capella Korosu, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) birlikte sahne aldı

AKM'de muhteşem gece

Alanya Karadenizliler Derneği'nin kurduğu ALKARDER Çocuk Korosu ve Türkler Güzel Sanatlar Lisesi A Capella Korosu, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) birlikte sahne aldı

24 Nisan 2018 Salı 17:22
AKM'de muhteşem gece
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ESİN Uzkan'ın şefliğinde sahneye çıkan minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı eğlence dolu bir akşam ile kutlamanın sevincini yaşadılar. İki bölümden oluşan konserin ilk bir saatlik bölümünde çocuklarla ALKARDER Çocuk Korosu yer alırken, ikinci bir saatlik bölümünde ise Türkler Güzel Sanatlar Lisesi A Capella Korosu ile devam etti. Toplamda yaklaşık iki buçuk saat süren konserde, katılımcılar doyumsuz bir eğlence yaşadılar. Etkinliğe katılan sivil toplu kuruluşu temsilcileri ve izleyiciler keyifli saatler geçirdi. Etkinliğe katılan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Atatürk’ten kalan miraslarını sürdürmeleri için elimizden gelen desteği vermeye her zaman hazırız. Yeter ki onlar mutlu birer çocuk olsun ki, başarılı birer öğrenci olmalarına hiç bir engel kalmasın. Çocuklarımız mutlu olduğu sürece başarılı olurlar. Bu etkinliği düzenlediği için ALKARDER yönetimine teşekkür ederim" dedi. ALKARDER Başkan Yardımcısı Aydın Cin ise, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Parlayan yıldızlarımız. Onların mutlu olması demek, güzel bir geleceğe yelken açmaktır. Geleceğimizin parlak olması için ışıl ışıl parlayan çocuklarımızın yanında olalım, destek olalım. Biz büyükler olarak onları kötülüklerden koruduğumuz kadar, kötü örneklerden de koruyalım" dedi. Organizasyon, eğlence dolu horon oyunuyla bir süre daha devam ettikten sonra sona erdi. 

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