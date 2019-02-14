AKM'de kapalı gişe tiyatro

İNSANIN kötülüğe karşı neden engel olamadığını hicivli ve komedi diliyle sahneye taşıyan 'İyi Kötü Çirkin', Alanya Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlere sahnelendi. Eray Yasin Işık'ın yazdığı, Ahmet Burak Bacınoğlu'nun yönettiği 'İyi Kötü Çirkin', iyilik ve kötülük kavramını, trajik bir olay örgüsünün içinde hicivli ve esprili bir dille anlattı. Oyuncular Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık, performansları ile ayakta alkışlandı. Organizatör Çetin Çevik, "Alanyalı tiyatroseverler yine kapalı gişe bir oyun izlediler. 'İyi Kötü Çirkin' hem güldürdü hem de düşündürdü. İlgi gösteren tüm Alanya halkına teşekkür ederim" dedi. Oyunun ardından PTT karşısında yeni hizmete giren Inizio Restoran'da keyifli bir de yemek yiyen 'İyi Kötü Çirkin' ekibi, Alanya'dan çok mutlu anılarla ayrıldılar.