AKM'de bol kahkahalı oyun

İNSANIN kötülüğe karşı neden engel olamadığını hicivli ve komedi diliyle sahneye taşıyan 'İyi Kötü Çirkin', Alanya Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler ile buluşacak. 12 Şubat Salı günü saat 20.00'de sahnelenecek olan renkli oyunun organizatörü ise Çetin Çevik. Eray Yasin Işık'ın yazdığı, Ahmet Burak Bacınoğlu'nun yönettiği 'İyi Kötü Çirkin' adlı tiyatro oyunu, iyilik ve kötülük kavramını, trajik bir olay örgüsünün içinde hicivli ve esprili bir dille anlatıyor. Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık'ın başrollerini paylaştığı iki perdelik oyun, insanın dünyanın iyilikle yaşanılası bir yer haline geleceğini bildiği halde kötülüğe neden engel olamadığının, kötü insanların iyi niyetleri neden suistimal ettiğini günlük yaşamımızdan karşımıza çıkan olaylar örgüsüyle seyirciye ulaştırıyor.

'İyi Kötü Çirkin', güldürürken düşündüren, düşündürürken güldüren hikâyesiyle, Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık'ın performansıyla Alanyalı tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.



