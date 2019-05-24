AKM'de babalarını andılar

BUNDAN 1 yıl önce hayata gözlerini yuman Alanya'nın tanınmış simalarından Naci Cimrin, çocukları tarafından sesli ilahi ve Türk Sanat Müziği eserleri ile anıldı. Grup Alaiye ve Grup Ahenk’in sahne aldığı anma gecesinde duygu yüklü anlar yaşandı. Konser hakkında bir açıklama yapan Emine Cimrin Koçak, "Babamızın birinci ölüm yıldönümünde kardeşlerim, eşim, hocamız ve arkadaşlarımızla çok sesli ilahiler ve şarkılardan oluşan bir konser verdik. Bu konser için yaklaşık yedi ay hazırlandık. Başta hocamız olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza, desteği ile hep yanımızda olan sevgili annemize ve lütfedip gelen tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkürler" dedi.