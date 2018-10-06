AKM'de Alabora gecesi

EZOP Sahne prodüksiyonu olan, organizatör Çetin Çevik tarafından Alanya'ya getirilen "Efsane Kadın", prömiyerini bu akşam AKM'de yapacak. Usta oyuncu Derya Alabora, küllerinden yeni doğmuş bir kadının hikayesini anlatan müzikli komedi oyunu "Efsane Kadın" ile seyirciyi kahkahaya boğacak. Temasını Derya Alabora'nın oluşturduğu, senaryosunu Ali Kemal Güven'in yazdığı ve Naz Erayda’nın yönetmenliğini üstlendiği "Efsane Kadın" oyununun dekor ve ışık tasarımı ise Cem Yılmazer imzasını taşıyor. Müzik direktörlüğünü Cumhur Bakışkan’ın yaptığı oyunun yönetmen yardımcıları ise Ezop Sahne’nin kurucuları Hande Selen Canar ve Gizem Ertürk. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak oyuna, tiyatroseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.